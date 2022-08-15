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Общество15 августа 2022 9:26

Как быть если пришел некорректный счет за вывоз мусора?

В доме проживает семья из четверых человек, но квитанция на вывоз мусора приходит на 6 потребителей. В нее до сих пор включены члены семьи, которые уже не живут в жилье. Что делать в таком случае?
Фото: ООО "Магнит".

Фото: ООО "Магнит".

«Если потребитель видит, что в квитанции указаны некорректные данные, ему нужно со всеми подтверждающими документами обратиться в офис Омской энергосбытовой компании, для внесения актуальных сведений в лицевой счет», - рассказали в пресс-службе регионального оператора.

Заявление на корректировку данных лицевого счета также можно направить через личный кабинет или Интернет-приемную на сайте Омской энергосбытовой компании (ОЭК). Либо опустить заявление в ящик для документов, которые установлены во всех клиентских офисах ОЭК.

Важно помнить, что обязанность по предоставлению актуальных сведений и документов поставщику коммунальной услуги закреплена за потребителем Постановлением Правительства Российской Федерации от 06.05.2011 N 354. Данные о выбытии (смерти) проживающих автоматически ресурсникам не поступают.

До тех пор, пока владелец жилья не подаст соответствующую информацию, начисление производятся на основании данных, имеющихся в распоряжении компании, оказывающей коммунальную услугу.