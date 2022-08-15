В Омской области школьника доставили в больницу после падения с лошади

Парень слетел с лошади на скорости. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Накануне 17-летний школьник из деревни Благовещенка Исилькульского района был доставлен в Исилькульскую ЦРБ с множественными травмами.

Как сообщили в ОМВД по Исилькульскому району, сотрудники полиции установили, что произошел несчастный случай - несовершеннолетний , потеряв равновесие при езде, упал с лошади. В настоящее время проводится следственная проверка, чтобы исключить криминальных характер полученных травм.

Напомним, это уже не первый случая падения с лошади с начала этого лета в Омской области. Исход падения мог быть и более страшный, как в ситуации, произошедшей в конце июля в Черлакском районе, где 14-летний подросток в Черлакском районе упал с лошади вниз головой, после чего скончался от черепно-мозговой травмы.