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Общество15 августа 2022 7:30

В Омске более 100 домов останутся сегодня без воды

Коммунальщики будут устранять последствия аварии, произошедшей в субботу
Наталья ВИРКУНЕН
От водоснабжения отключат дома в поселке Кордном.

От водоснабжения отключат дома в поселке Кордном.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Накануне, 13 августа, на улице 4-й Кордной произошла коммунальная авария, в результате которой струящаяся из асфальта вода стала подтапливать проезжую часть.

- Работы по устранению повреждения будут проведены сегодня, 15 августа. На время ремонтных работ будет произведено отключение потребителей, это порядка 100 многоквартирных домов и административных зданий. Сегодня ведётся работа по предупреждению потребителей. Бригады контролируют выход воды из повреждения, вода отведена в ливневую канализацию, угрозы подтопления нет, — сообщили в «ОмскВодоканале».

Добавим, что среди тех, кто останется без водоснабжения, значится крупный медицинский центр - БСМП №9.