В Омске более 100 домов останутся сегодня без воды

От водоснабжения отключат дома в поселке Кордном. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Накануне, 13 августа, на улице 4-й Кордной произошла коммунальная авария, в результате которой струящаяся из асфальта вода стала подтапливать проезжую часть.

- Работы по устранению повреждения будут проведены сегодня, 15 августа. На время ремонтных работ будет произведено отключение потребителей, это порядка 100 многоквартирных домов и административных зданий. Сегодня ведётся работа по предупреждению потребителей. Бригады контролируют выход воды из повреждения, вода отведена в ливневую канализацию, угрозы подтопления нет, — сообщили в «ОмскВодоканале».

Добавим, что среди тех, кто останется без водоснабжения, значится крупный медицинский центр - БСМП №9.