В омском Минстрое сообщили, когда откроется школа и садик в Ясной Поляне

Школа здесь появится только через 2 года. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В министерстве строительства Омской области рассказали, что аукцион на строительство школы на 1122 места в микрорайоне Ясная Поляна, расположенном в селе Троицкое Омского района, будет объявлен после 15 сентября текущего года, после корректировки сметы. Причина внесения изменений в проектную документацию - рост цен.

Как пояснили чиновники, подрядчик выигравший аукцион, должен будет завершить все работы и в 2024 году. Школа будет построена по аналогичному проекту, что и сданная в сентябре 2021 года в микрорайоне Амурский-2. В ней будут размещены: современные классы, пять спортзалов с душевыми, стоматологический и педиатрические кабинеты, кухня и мастерские для проведения уроков технологии. Детский сад на 300 мест будет открыт также через два года.

Добавим, на строительство двух образовательных учреждений в селе Троицкое будет выделено 2,2 миллиарда рублей из регионального бюджета.