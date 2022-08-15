В Омской области судят за взяточничество бывшую начальницу марьяновской ветстанции

Установлено хищение в особо крупном размере. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Прокуратура Омской области вынесла обвинительное заключение по уголовному делу о взяточничестве в отношении бывшей главы ветстанции Марьяновского района.

Как пояснили в прокуратуре региона, обвиняемая, занимая должность начальника ветстанции, в период с 2017 по 2020 годы получила две взятки от руководителей АО «Племенной конный завод «Омский» и ООО Племзавод «Овцевод» на общую сумму более 800 тысяч рублей за беспрепятственное оформление сотрудниками БУ «ОСББЖ по Марьяновскому району» документов на продукцию их предприятий.

Добавим, данное уголовное дело будет передано и рассмотрено в Марьяновскому районном суде.