После высадки из маршрутной газели в Омске пенсионерка попала в больницу

Водителя и предприятие проверят. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Омске в поселке Кордном произошло ДТП, в котором пострадала 72-летняя женщина. Маршрутный автобус №222 сначала высадил пассажирку, а затем она упала прямо на проезжую часть и получила травмы. Все дело в в том, что женщина пошла рядом, опираясь рукой на борт автобуса - это могло спровоцировать падение. Пенсионерку в итоге госпитализировали с травмой головы. В том, что именно случилось, и степень участия и вины водителя маршрутки, сейчас устанавливает следствие.

- Прокуратура Омской области поручила Западно-Сибирскому межрегиональному управлению государственного автодорожного надзора проведение выездной проверки в отношении перевозчика, осуществляющего пассажирские перевозки на территории Омска, – прокомментировали в пресс-службе областной прокуратуры.

Ведомство должно оценить соблюдение перевозчиком требований безопасности, в том числе режима труда и отдыха водителей.