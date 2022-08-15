В Омске горел памятник воинам-автомобилистам

Фото: МЧС России по Омской области.

Вечером 14 августа в Омске рядом с Сибирским государственным автомобильно-дорожным институтом загорелся памятник воинам-автомобилистам. Сообщение об этом очевидцы выложили в паблик ВКонтакте «Инцидент Омск». И выхвали спасателей.

- Сообщение поступило в 21:37. На момент прибытия горел кузов, площадь пожара составила 5 квадратных метров. Ликвидировали открытое горение в 21:46, а полная ликвидация – в 21:54. Поврежден только кузов. Привлекались 2 единицы техники и 13 человек личного состава, - сообщили в пресс-службе МЧС.

Памятный знак украшает улицу долгий срок - 40 лет. Известно, что автором проекта, подготовленного в преддверии 50-летнего юбилея СибАДИ, является выпускник этого вуза Юрий Борусевич. Пока причины возгорания не называют, возможно, пожар вспыхнул из-за неполадок с неоновой подсветкой, которая протянута по периметру.