Пенсионерка из Омска спасла подругу от уголовного дела за 200 тысяч рублей

Фото: стоп-кадр видео УМВД России по Омской области

За 200 тысяч рублей от уголовного дела спасла подругу пенсионерка из Омска. Организаторов и подельников бесчестного обмана ищут правоохранительные органы.

На удочку аферистов попалась 77-летняя жительница областного центра. Ей якобы позвонила ее подруга, которая стала виновницей ДТП. Но чтобы избежать последствий страшной аварии, было необходимо передать через курьера деньги. Тогда бы все быстро замяли, а псевдоподруга осталась на свободе.

Лишь после того, как пенсионерка передала деньги и связалась с приятельницей, она поняла, что стала жертвой обмана. К слову, злоумышленников уже ищут. Один из подельников попался на камеры наблюдения.

- Если вы опознали гражданина или располагаете информацией о его местонахождении, позвоните в полицию по тел.: 79-35-02, 79-34-81, - уточнили в полиции.