Мошенники из Ростова обманули 29-летнюю омичку на 160 тысяч рублей

Мошенникам грозит до 5 лет лишения свободы. Фото: Василий Вахрин

На 160 тысяч рублей 29-летнюю омичку обманули мошенники из Ростова. О заведении уголовного дела сообщают в региональном управлении МВД.

Девушка откликнулась на предложение о работе, которое ей пришло в одном из месенджеров. Работодатель обещал до 50 тысяч в неделю за заполнение карточек товаров маркетплейса. Но чтобы устроиться, нужно внести 500 рублей.

Поначалу омичка даже получила зарплату. Но ей пояснили, что для хорошего заработка необходимо внести еще больше денег.

- Женщина внесла 160 тысяч рублей, рост доходов продолжился, но в этот раз вывести заработанные в виртуальном магазине средства она уже не смогла, - уточнили в полиции.

Пока известно, что номер телефона, с помощью которого велось общение с работодателем зарегистрирован в Ростовской области.