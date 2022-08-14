35 тысяч омичей пришли на фестиваль «Штормfest»

Фото: Минспорта Омской области

На фестиваль «Штормfest» 13 августа пришли 35 тысяч омичей. Такие цифры приводит региональный минспорта.

В это день прошли соревнования по футболу, смешанным единоборствам и воркауту. В завершении праздника стал подарок для гостей - концерт от российского певца NILETTO.

К слову, в этот вечер не обошлось без происшествий. По данным Нового Омска, семь детей потерялись в толпе. В том числе своего сына искал организатор мероприятия Александр Шлеменко.

- Святослав Шлеменко, подойди к октагону, папа тебя ищет, - объявлялось в микрофон.