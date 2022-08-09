Лаборатория речи и Центр помощи по самозанятости: омские НКО презентовали свои проекты, победившие в конкурсе президентских грантов

В пятницу, 5 августа, омские некоммерческие организации – победители второго в 2022 году конкурса Фонда президентских грантов представили свои проекты. Среди участников встречи были такие некоммерческие организации, как Омский союз вебмастеров, Сибирский танцевальный союз, Клуб Благотворителей «Дискавери», благотворительный центр «Радуга» и многие другие.

Проекты общественников важны и действительно помогают менять жизнь в регионе к лучшему. Например, некоммерческая организация «Научно-практический центр «Здоровье нации» выиграла президентский грант почти в 3 миллиона рублей на работу «Лаборатории речи».

- Это продолжение нашего проекта по оказанию логопедической помощи детям от 4 до 10 лет, у которых серьезные проблемы с речью, или которые не говорят вообще, - рассказала руководитель общественной организации Светлана Казанцева. – Но, работая с детьми этого возраста, мы поняли, что помощь специалистов требуется гораздо раньше. К сожалению, детей с серьёзными речевыми проблемами становится все больше. Мы можем говорить о появлении так называемых «цифровых маугли» - детей, которых с самого раннего возраста знакомят с гаджетами, забывая о том, что речь ребенка – «на кончиках пальцев».

Именно поэтому новый набор в «Лабораторию речи», который уже стартовал, рассчитан на детей с 2 лет. Все занятия проходят бесплатно.

Еще один важный омский проект, который поддержал Фонд президентских грантов, - Центр сопровождения семей по социальному контракту и самозанятости. За сложным названием – конкретная помощь малоимущим омским семьям – в трудоустройстве и открытии своего дела на условиях самозанятости. Проект реализует Омский союз деловых женщин.

- К сожалению, число бедных семей довольно велико, и чтобы решить проблему, нужна не разовая, а системная профессиональная поддержка, - отметила руководитель общественной организации Ирина Живаева.

В Центре помогут выбрать направление самозанятости или пройти курсы в той или иной сфере, которая потом сможет приносить доход. Например, обучиться какому-то ремеслу или цифровой профессии. А также оформить все правильно, помогут составить бизнес-план и продвигать свою продукцию и услуги, если нужно, на время занятий организуют присмотр за детьми. До конца следующего года общественники планируют оказать поддержку в рамках проекта более двум тысячам семьям Омской области.

Валерий Евстигнеев, руководитель благотворительного центра помощи детям «Радуга», рассказал о проектах своей некоммерческой организации, которая не раз становилась победителем различных грантовых конкурсов, и о том, как непросто было сначала выстраивать работу со СМИ.

- Я помню, как раньше сам ходил и просил журналистов написать о нас статью, снять сюжет, - рассказывает Валерий Евстигнеев. – Но мы сумели выстроить эту работу, заинтересовать тем, что мы делаем. Главное в том, что журналисты сами участвуют в наших мероприятиях: не просто приходят посмотреть и написать, а посмотреть, прочувствовать на себе и потому уже рассказать аудитории. Сегодня СМИ чаще обращаются к нам сами, в том числе и представители федеральных медиа.

В этом году «Радуга» отмечает свое 25-летие. Центр поддерживают простые сибиряки, бизнесмены, спортсмены, артисты, среди них, например, известный российский музыкант Антон Зацепин.

Но большинство НКО, которые собрались на встрече, говорили о том, что достучаться до СМИ, попасть на страницы газет и сайтов, очень сложно. «Ваша тема не рейтинговая», «Это не принесет нам трафика», «Мы сотрудничаем на платной основе» - чаще всего среди причин отказа слышат общественники.

Как заинтересовать журналистов своими материалами, наладить эффективное сотрудничество и чем именно некоммерческим организациям Омской области может помочь портал «Открытые НКО», участникам встречи рассказала Ольга Исакова, pr-продюсер проекта, а также поделилась примерами самых успешных кейсов.

- Мы выступаем своего рода открытой пресс-службой НКО, - говорит Ольга Исакова. – Некоммерческие организации регистрируются на нашем сайте dobro.live, оставляют свои заявки, выпускающие редакторы помогают сделать материал качественным, далее мы предлагаем тексты журналистам. Кроме того, на нашем сайте есть "Лекторий", где собраны выступления экспертов по самым разным темам, полезным для НКО: как работать со словом, с фото, с соцсетями, о секретах публичных выступлений, юридических аспектах работы СМИ и НКО и многом другом.

Также команда проекта записывает подкасты «Истории успеха НКО». Еще одно из важных направлений работы – обучении НКО в подготовке видеоконтента. Для этого «Открытые НКО» собрали команду экспертов и запустили бесплатный лайфхак-лекторий «Как просто снимать классное видео» - это курс лекций с интерактивными заданиями и практическими советами от кураторов, по итогам курса НКО-участники смогут подготовить профессиональный ролик о своей работе. Сейчас заканчивается набор на третий, заключительный в этом году, поток, обучение стартует в августе, еще можно успеть присоединиться.

О том, как важно говорить о своих добрых делах не только с помощью текстов, но и видео, рассказала Александра Калашникова, руководитель проекта «Открытые НКО», руководитель специальных проектов медиагруппы «Комсомольская правда».

- По данным YouTube, потребление видеоконтента растет, в среднем, на 100% каждый год на протяжении последних 5 лет, – отметила Александра Калашникова. – Огромную роль видео играет для продвижения своих проектов в социальных сетях: по данным исследований, 92 процента пользователей регулярно пересылают друг другу ролики. Видеоконтентом люди делятся в 12 раз чаще, чем текстом и фото. Важно понимать: чем больше об организации будет информации в медиа, тем легче ей будет франдрайзить, привлекать средства на свою работу и новых людей.

Александра провела мастер-класс для НКО, на котором поделилась основными секретами работы над качественным и интересным видеоконтентом. В качестве примера участникам встречи был продемонстрирован итоговый фильм организации "Пища жизни" - "Крылья надежды» - победителя лайфхак-лектория по созданию видео. Их фильм был отмечен многочисленными наградами.