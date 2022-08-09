Губернатор Бурков посетил площадку под строительство поликлиники в поселке Восточный

Губернатор Омской области Бурков посетил Октябрьский округ и оценил работы по благоустройству. Сначала - строительство линий освещения по улице 1-я Брянская.

Директор по общим вопросам и коммуникациям АО «Омскэлектро» Анна Степаненко рассказала, что восстановление линии наружного освещения ведется вблизи школы № 138.

- Выполнен монтаж трех опор наружного освещения. Сейчас ведется установка последнего светильника. Сегодня будет свет. Важно в преддверии начала учебного года путь из дома в школу учеников и назад сделать максимально безопасным. Высок запрос жителей на освещение вблизи образовательных и медучреждений в округе. Принято решение за год восстановить еще 8 опор освещения по улице 4-я Транспортная, рядом со школой №39, 6 опор по улице Берка Цемента, вблизи детского сада №101. Восстановление освещения на 7 опорах запланировано по улице Индустриальная, где расположена спортивная школа олимпийского резерва №28 и у детской городской поликлиники №5 по улице Кирова, 5А, - сообщила Анна Степаненко.

После губернатор отправился на площадку под строительство поликлиники на 310 посещений в смену в поселке «Восточный» по улице 3-я Железнодорожная, 5. Ранее, 1 сентября 2017 года, была закрыта взрослая поликлиника, которая обслуживала 16 тысяч человек. Рядом находится детская поликлиника, которая, после закрытия взрослой, была выставлена на продажу.

- Вопрос о строительстве поликлиники, как для взрослых, так и для детей, стоял остро. Губернатор Омской области Александр Бурков пошел нам навстречу. Он, не смотря на все сложности сегодняшнего дня, выделил 735 млн рублей на строительство нового объекта, и в следующем году благодаря нашим совместным усилиям поликлиника откроет свои двери для жителей округа, люди счастливы, - отметил местный депутат Юрий Козловский

На месте идет демонтаж имеющейся хоккейной коробки. Ее перенесут на 4-ую Железнодорожную, 12, через квартал.

- Под эту хоккейную коробку там уже восстановлено освещение, площадка подготовлена и, совместно со спортивным городом, - подчеркнула Анна Степаненко. Рядом планируют положить асфальт.

Также глава региона проинспектировал благоустройство общественной территории вблизи дворца культуры и семейного творчества «Светоч» по улице 1-я Шинная. Проектом ФКГС предусмотрена замена покрытия, установка скамей, урн, посадка ели для зимних праздников, обустройство парковки. Козловский сообщил, что к 1 сентября сдадут все 11 объектов микротерритории - ход работ на контроле.

ДК «Светоч» был построен в 1942 году фабрикой «Восток». Здесь действуют 22 клубных формирования, которые посещают около 500 человек. Проводится соцработа центром интеграции лиц с ограниченными возможностями здоровья «Дружба», центрами соцобслуживания «Рябинушка», «Пенаты» и Омского района.

- ДК расположен в центре Кордного поселка, его внешний вид напрямую влияет на восприятие микрорайона. Планируется превратить «Светоч» в современное учреждение, - добавил зампредседателя комитета по социальным вопросам горсовета Козловский.