Омск
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Омск
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Омск
+16°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество21 июля 2022 14:31

В Омске покажут историческую киноленту под открытым небом

Площадкой для семейного просмотра станет Омская крепость
Ольга ЦВЕТАТИЙ
Вход свободный.

Вход свободный.

Фото: Пресс-служба администрации Омской области

22 июля в Омской крепости пройдет кинопоказ под открытым небом. На большом экране будет транслироваться фильм «Несломленный» (12+).

Вход на спортивно-патриотический open-air будет бесплатным. Начало в 17.00.

- Два года назад на территории Омской крепости проходили съёмки фильма «Несломленный», а завтра именно здесь мы будем показывать этот фильм для омичей. Мне кажется, что будет атмосферно — на съёмочной площадке посмотреть этот фильм, — рассказал о предстоящем событии режиссер фильма Андрей Кириллов.