«Идеи ваши, бензин наш, и поехали!»: Александр Бурков встретился с талантливой молодежью

Фото: Правительство Омской области

Губернатор Омской области Александр Бурков встретился с участниками регионального молодёжного форума «РИТМ». Крупная образовательная площадка заработала после двухлетнего перерыва. В 2022 году ей присвоили статус международной.

С 18 по 24 июля на базе детского оздоровительного лагеря «Березовая роща участники презентуют свои проекты, и общаются со спикерами. Отметим, каждый участник конкурса может претендовать на поддержку своего проекта до 1,5 млн руб.

- Наш омский форум «РИТМ» живет в ритме. Он постоянно меняется. Вы можете быть уверены, что здесь вам помогут определить траекторию своего профессионального развития, научат, как идеи превращать в успешные проекты. И самое главное – здесь можно получить средства на их воплощение в жизнь. Проще говоря, идеи ваши – бензин наш и поехали вместе, — предложил ритмовцам глава региона во время приветствия.

Фото: Правительство Омской области

В образовательную программа форума входит 5 направлений: «РИТМ – креатив», «РИТМ – добро», «РИТМ – международный», «РИТМ – профи» и «РИТМ – IT». Александр Бурков посетил каждую из площадок и пообщался с их руководителями.

- Начинающие айтишники в восторге от общения со специалистами Сбербанка — в рамках форума участники трека «РИТМ — IT» работают над совершенствованием приложений для экосистемы Сбера, — поделился Александр Бурков.

Помимо участников из региона на форум приехала молодёжь стран Центрально-Азиатского и регионов страны. Всего «РИТМ» собрал около 400 участников в возрасте от 18 до 35 лет.

По итогам встречи глава региона отметил, что молодые люди интересуется политикой.

- Это все как раз говорит о трансформации форума и ритмичном развитии нашей молодёжи, которая выходит с новыми идеями и проектами», — отметил Александр Бурков.