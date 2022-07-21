В Омске снесли незаконную заправку на проспекте Мира

Хозяин заправки привлекался к административной ответственности 21 раз. Фото: УФССП по Омской области.

Свою работу прекратила незаконно возведённая заправка в Нефтяниках на проспекте Мира, 117. Об этом сообщила пресс-служба УФССП по Омской области.

Владелец ООО «Омск-трансгаз» должен был снести объект еще после первого иска, который подал департамент имущественных отношений. Но, надеясь на обжалование решения суда, не спешил исполнять обязательство. В итоге он 21 раз привлекался к административной ответственности и в общей сумме заплатил миллион штрафа.

Свою автозаправку хозяин всё-таки снес. Но, только после того, как в отношении него завели уголовное дело из-за долгого бездействия.