В Омске экс-бухгалтера на три года отправили в колонию за кражу 12 миллионов рублей

Фигурантка занималась кражей полтора года Фото: Олег ЗОЛОТО

Омский Октябрьский районный суд вынес приговор 48-летней женщине. Уголовное дело на нее было заведено за мошенничество в особо крупном размере, совершенное с использованием служебного положения. Информацию об этом сообщили в пресс-службе областного УМВД России.

Напомним, экс-бухгалтер обвинялась в хищении денег у своего работодателя. Являясь учредителем других организаций, с октября 2019 по май 2021 года она перечислила на их счета 12 миллионов рублей.

- В силу занимаемой должности она имела доступ к цифровой подписи руководителя и управлению расчетными счетами фирм. В течение полутора лет фигурантка вносила ложные сведения в программу ведения бухгалтерского учёта, – пояснили в ведомстве.

Добровольно фигурантка возместила материальный ущерб на сумму 2,5 миллиона рублей. Также, было арестованы её жилые помещения, земельный участок и внедорожник в общей сумме на 10,5 миллионов рублей. В итоге, суд приговорил женщину к 3,6 годам лишения свободы.