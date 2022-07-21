В ОмГАУ займутся улучшением генетики крупного рогатого скота

В течение следующих восьми лет в Омском ГАУ совместно с племенным хозяйством ООО «Дружба» Маряновского района будет проводиться селекционно-племенная работа по улучшению крупного рогатого скота герефордской породы. Общая сумма финансирования составит 802,4 млн руб.

Стали известны итоги отбора комплексных научно-технических проектов, которые будут реализованы в рамках подпрограммы «Улучшение генетического потенциала крупного рогатого скота мясных пород» Федеральной научно-технической программы развития сельского хозяйства на 2017-2030 годы». Проект Омского ГАУ вошел в число 6 победителей со всей России.

Проект «Разработка и внедрение программы направленной селекционно-племенной работы по формированию высокопродуктивного племенного стада крупного рогатого скота мясного направления на основе маркерной и геномной селекции» будет реализован совместно с племенным хозяйством ООО «Дружба» Марьяновского района. Предприятие имеет статус племенного репродуктора по разведению крупного рогатого скота с 2017 года и специализируется на герефордской породе. На его базе будут проводиться научные исследования университета, возглавит которые декан факультета зоотехнии, товароведения и стандартизации Косенчук Ольга Виталиевна.

Реализация проекта рассчитана на 8 лет, с 2023 по 2030 гг. В результате ожидается улучшение генетического потенциала крупного рогатого скота герефордской породы и повышение его мясной продуктивности. В перспективе на предприятии планируется организовать производство мраморной говядины.

Общий объем финансирования составляет 802,4 млн руб. Средства пойдут на строительство, обустройство животноводческого комплекса и содержание опытных групп животных, создание лабораторий, проведение исследований и подготовку кадров.

В 2023 году в Омском ГАУ планируется создание Регионального научно-практического центра в сфере животноводства. Здесь будут сосредоточены генетические исследования и селекционная работа, а также исследования качества продукции и кормов.

В рамках генотипирования и улучшения генетического потенциала животных будет создана база данных генотипов животных, включающая более 3400 генетических паспортов животных. Статистической обработкой данных и ежегодным моделированием вариантов скрещивания для вновь прогенотипированных животных займется Цифровой ситуационный центр Омского ГАУ.

Для подготовки кадров по новой образовательной программе «Современные геномные технологии в селекции крупного рогатого скота» проектом предусмотрена разработка дополнительных профессиональных программ (программа повышения квалификации и программа профессиональной переподготовки). Всего планируется обучить 140 специалистов.