В Омске сожгли больше тонны острого перца

Все зараженные перцы сожгут. Фото: Россельхознадзор Омской области

Работники омского Россельхознадзора во время карантинных проверок продукции из Узбекистана обнаружили три партии острого перца, зараженного опасным вирусом коричневой морщинистости. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства.

Общий вес продукции составил 1,785 тонн. Вирус на продукте был подтвержден работниками лаборатории ФГБУ «Омский референтный центр Россельхознадзора». Все зараженные перцы сожгут.

Отмечается, что вирус коричневой морщинистости не опасен для человека, но очень опасен для других растений. Он быстро распространяется и приживается как в теплицах, так и на уже созревших плодах, провоцируя некроз и желтые пятна. С начала года специалисты Россельхознадзора нашли уже 10 случаев завоза зараженной продукции.