Работникам омского водоканала пришлось вручную очищать канализацию

Вот такими «пробками» забиваются коллекторы и насосные станции. Фото: Омский водоканал

Работники омского водоканала рассказали, какими тоннами им приходится вручную выгребать мусор из городской канализации. Омичи смывают в унитазы пластик, остатки еды и главное - влажные салфетки. Последнее буквально создает «канализационного монстра» и выводт из строя насосное оборудование.

- Сбиваясь по ходу движения потока стоков в мотки и цепляя на себя другой мусор, влажные салфетки превращаются в «канализационного монстра», который выводит из строя насосное оборудование, - отметили в ведомстве.

Каждый день сотрудники руками достают из коллекторов и насосных станций забитый мусор. В 2021 году на двух станциях в Центральном округе были установлены автоматические решетки. Теперь мусор задерживается на решетке, которая периодически самоочищается.

К слову, в Омске больше сотни канализационных насосных станций. Автоматические решетки установлены только на трех из них. На остальных мусор убирают вручную.