Технологии дистанционного зондирования в действии: ОмГАУ и АО ЛК «Зерно Сибири» запустили совместный проект

Произошло знаковое событие для науки и сельского хозяйства Омской области. Омский ГАУ и АО Логистическая компания «Зерно Сибири» запустили совместный проект, направленный на цифровую трансформацию сельского хозяйства.

В Омской области в рамках проекта предполагается на постоянной основе реализовывать комплекс высокотехнологичных услуг по дистанционному зондированию, основанному на применении беспилотных авиационных систем. Более полугода партнёры вели подготовительные работы, направленные на разработку анализаторов индексов спектральной и мультиспектральной аэрофотосъемки, закупку беспилотного летательного аппарата, его тестирование, обучение навыкам использования беспилотных авиационных систем для использования в сельском хозяйстве.

В настоящее время эффективное земледелие невозможно без знания точных контуров и рельефов полей, оперативных данных о состоянии растений и почвы. Наиболее простой и доступный способ получения таких сведений – это аэрофотосъёмка с БПЛА (беспилотные летательные аппараты). Зарубежный и отечественный опыт применения технологий дистанционного зондирования в сельском хозяйстве показал свою высокую экономическую эффективность за счет обеспечения контроля качества технологических работ, принятия своевременных управленческих решений по использованию химических и биологических препаратов, минеральных и органических удобрений, а также обеспечению точности и экономичности при их внесении.

Проект дает возможность на всей территории Омской области реализовать следующий комплекс услуг: создание электронных и 3D-карт полей; создание тематических карт; инвентаризация сельхозугодий; оперативный мониторинг сельхозугодий; мониторинг земель сельскохозяйственного назначения; прогнозирование и оценка урожая; оценка фитосанитарного состояния посевов; экологический мониторинг земель и т.д.

8 июля в Кормиловском районе на полях ООО «РУСКОМ-Агро» партнерами было успешно проведено тестовое испытание беспилотного авиационного комплекса. В планах до конца 2022 года - обеспечить реализацию целого пакета цифровых услуг на основе использования БПЛА на площади не менее 50 тыс. га.

Фотоматериал предоставлен ОмГАУ.