«Росводоканал Омск» очищает стоки от мусора при их транспортировке

Благодаря использованию автоматических решеток на канализационных насосных станциях омского водоканала, в круглосуточном режиме осуществляется предварительная очистка канализационных стоков от механических загрязнений, а также снижается уровень сточных вод и риск переполнения коллекторов.

Канализационные стоки содержат много мусора. К сожалению, некоторые горожане утилизируют в канализацию не только жидкие бытовые отходы, но и упаковку, пластик, остатки пищи, средства гигиены и влажные салфетки. Последнее – просто бич городской системы водоотведения. Каждый день сотрудники предприятия извлекают из коллекторов и на насосных станциях «пробки», которые создают эти отходы. Сбиваясь по ходу движения потока стоков в мотки и цепляя на себя другой мусор, влажные салфетки превращаются в «канализационного монстра», который выводит из строя насосное оборудование.

Чтобы уменьшить количество мусора в сточных водах в омском водоканале устанавливают автоматические решетки на канализационных насосных станциях. Мусор задерживается на решетке, а стоки транспортируются на очистные сооружения канализации для дальнейшей очистки. Решетка периодически самоочищается и снова «прочесывает» сточные воды, удерживая твердые отходы.

Первые автоматические решетки нового образца установили в конце прошлого года на двух станциях в Центральном округе Омска, на улице Кемеровской и в Амурском поселке. Если до установки решеток самотечные канализационные коллекторы работали с переполнением, так как забивались мусором, то теперь уровень сточных вод снизился, твердые отходы, задерживаемые на решетках, автоматически убираются в специальный лоток и утилизируются как ТБО. Кроме того, у предприятия появилась возможность подключения новых абонентов к существующей системе водоотведения.

- Оборудование отечественного производителя из Новосибирска очень хорошо показало себя в условиях импортозамещения. В планах предприятия в этом году установить аналогичные агрегаты еще на двух станциях в Кировском округе. Автоматические решетки эффективно выполняют функцию предварительной очистки сточных вод от механических загрязнений и переполнения коллекторов, обеспечивают защиту насосного оборудования канализационных насосных станций. Таким образом мы обеспечим гарантированное водоотведение для наших абонентов и поставим заслон выходу сточных вод на поверхность, что важно для экологии города, - рассказывает Денис Хохлов, главный инженер «Росводоканал Омск».

Справка: Омский водоканал эксплуатирует 107 канализационных насосных станций, на трех из них установлены автоматические решетки. На остальных станциях – механические, с которых мусор убирают вручную. Ежедневно с одной канализационной насосной станции вывозится около одного кубического метра мусора.