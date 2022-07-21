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Общество21 июля 2022 6:22

Омская прокуратура пожурила депстрой за срыв сроков по ремонту дорог

Директору ведомства вынесено представление
Виктория КОВЕРНЕВА
«Прилетело» нынешнему директору департамента за «косяки» предыдущего руководителя.

«Прилетело» нынешнему директору департамента за «косяки» предыдущего руководителя.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

За срыв сроков по ремонту дорог пожурила депстрой омская прокуратура. О вынесении представления директору структуры рассказали в профильном ведомстве.

Срыв сроков был выявлен при капремонте дублера Лукашевича , строительстве транспортной развязки по улице 3-я Островская и капремонте Ленинградского моста.

- В связи с отсутствием надлежащего контроля со стороны заказчика за ходом выполнения работ сроки по муниципальным контрактам со стороны подрядчиков были нарушены, - уточняют в прокуратуре.