Омская прокуратура пожурила депстрой за срыв сроков по ремонту дорог

«Прилетело» нынешнему директору департамента за «косяки» предыдущего руководителя. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

За срыв сроков по ремонту дорог пожурила депстрой омская прокуратура. О вынесении представления директору структуры рассказали в профильном ведомстве.

Срыв сроков был выявлен при капремонте дублера Лукашевича , строительстве транспортной развязки по улице 3-я Островская и капремонте Ленинградского моста.

- В связи с отсутствием надлежащего контроля со стороны заказчика за ходом выполнения работ сроки по муниципальным контрактам со стороны подрядчиков были нарушены, - уточняют в прокуратуре.