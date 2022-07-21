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Общество21 июля 2022 4:52

Светлана Ускова стала новым ректором Омской академии экономики и предпринимательства

Ранее этот пост занимал Александр Барановский
Ольга ЦВЕТАТИЙ
Светлана Ускова. Фото: Омская академия экономики и предпринимательства

Светлана Ускова. Фото: Омская академия экономики и предпринимательства

В Омской академии экономики и предпринимательства произошли кадровые изменения. Пост нового ректора заняла Светлана Ускова. Информация занесена в ЕГРЮЛ.

До назначения Светлана Ускова работала на должности проректора по финансово-экономической работе.

Напомним, что прошлый ректор вуза Александр Барановский ушел из жизни 27 июня на 75-м году жизни. Он руководил вузом с 2000 года, тогда он назывался Омским экономическим институтом. Только в 2017 году учебное заведение переименовали в академию.