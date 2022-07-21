Омская область получит в кредит 699 млн рублей на ремонт бульвара Архитекторов

Заявку от региона одобрило федеральное правительство. Фото: пресс-служба администрации города Омска

На ремонт бульвара Архитекторов в Омске регион получит в кредит 699 млн рублей. Об этом сообщает облправительство.

Здесь будет смонтирована новая контактная троллейбусная сеть от «Меги» до улицы Крупской и реконструировано троллейбусное депо. Пройдут работы и на самом бульваре.

- Увеличение финансирования связано с ростом цен на строительные материалы, вызвавшим необходимость изменения сметной стоимости объектов, — подчеркнули в областном правительстве.