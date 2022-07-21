В Омске очередной торговый павильон воткнули вместо арт-объектов прямо у входа в Каскад

Железные скульптуры перенесли поближе к остановке общественного транспорта. Фото: Иван МАКЕЕВ

Прямо у входа в Каскад вместо арт-объектов воткнули очередной торговый павильон. Нет, это теплая остановка и не скульптура, а натуральный киоск.

Город55 со ссылкой на мэрию пишет, что земля под ТК арендована ЗАО «ТЦ «Каскад» до середины 2037 года.

- Он сформирован для общественно-деловых целей под строение для размещения объектов торговли, общественного питания и бытового обслуживания, для размещения административных и офисных зданий, объектов образования, науки, здравоохранения и социального обеспечения, физической культуры и спорта, культуры, искусства, религии, — пояснили в мэрии.

Сами скульптуры лошади и кареты были перенесены на другую сторону торгового комплекса. Что разместится в новом павильоне – остается гадать. Или не стоит.