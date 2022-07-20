В Омске к открытию готовят «Флору-2022»

Вскоре омичи смогут увидеть красочную рассаду Фото: Андрей АБРАМОВ

В Омске идет активная подготовка к торжественному открытию «Флоры-2022». Прогуляться по Выставочному и Воскресенскому скверу омичи смогут 5 августа, а пока их приводят в порядок. Об этом рассказали в мэрии города.

Рабочие оформляют газон, высаживают яркую рассаду и обустраивают места под цветочные композиции.

- Поливаем его, чтобы быстрее взошёл. И начинаем работы по подготовке цветников там, где они не мешают установке композиций. Традиционно высаживаем больше 200 тысяч цветов. Будет что показать омичам, — рассказал замглавы по благоустройству омского УДХБ Михаил Киреев.

Рассаду поставляют несколько омских фирм, а оформлением занимается предприниматель Юрий Ткаченко. На месте строители ремонтируют дорожки, стоят грузовики с цветами, а часть газона покрыта белым полотном от голубей.

Напомним, что в этом году темой цветочной выставки стали 70-летие «Флоры» и 200-летие образования Омской области.