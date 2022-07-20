Омск
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Омск
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Омск
+16°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Политика20 июля 2022 11:21

Экс-министр Андрей Кондин может стать главным федеральным инспектором Омской области

Его кандидатуру рассматривают как потенциального руководителя
Виктория КОВЕРНЕВА
Официальной информации о готовящемся назначении нет.

Официальной информации о готовящемся назначении нет.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Главным федеральным инспектором Омской области может стать экс-министр региональной безопасности Андрей Кондин. Об этом сообщает РИА «СуперОмск» со ссылкой на собственные источники.

Напомним, с поста министра он ушел меньше месяца назад. А вот пост инспектора пустует с февраля. Иван Евстифеев покинул его в связи с назначением заместителем главы администрации федеральной территории «Сириус».

Отметим, что Кондин проработал в качестве министра около 3-х лет.