Экс-министр Андрей Кондин может стать главным федеральным инспектором Омской области

Официальной информации о готовящемся назначении нет. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Главным федеральным инспектором Омской области может стать экс-министр региональной безопасности Андрей Кондин. Об этом сообщает РИА «СуперОмск» со ссылкой на собственные источники.

Напомним, с поста министра он ушел меньше месяца назад. А вот пост инспектора пустует с февраля. Иван Евстифеев покинул его в связи с назначением заместителем главы администрации федеральной территории «Сириус».

Отметим, что Кондин проработал в качестве министра около 3-х лет.