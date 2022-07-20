В Омске на станции «Входная» произошла утечка токсичного химиката

Утечка химиката опасна для человека. Фото:
Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
В Омске на железнодорожной станции около 11:00 утра из вагона-контейнера произошла утечка пероксида водорода. Информацию сообщили в пресс-службе регионального Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.
- Контейнер отогнан на тупиковый путь. От МЧС России выехали 8 человек и 2 единицы техники, - рассказали в ведомстве.
Отметим, что пероксид водорода применяется в быту, в косметических целях и даже в кулинарии. Однако, при высоких концентрациях является взрывоопасным веществом. У человека концентрат может вызвать серьезные ожоги.
Напомним, похожий случай с утечкой токсичного химиката был 24 июня. Тогда, на станции «Входная» обнаружили течь толуилендиизоцианата из вагона-контейнера.