Погода в Омске ухудшится к выходным

Погода улучшится на следующей неделе Фото: Артем КИЛЬКИН

В Омскую область вернутся дожди и грозы. Жара спадет до 25 июля, а пока омичам стоит брать с собой зонт при выходе из дома. Информацию сообщают в областном Обь-Иртышское УГМС.

В течение дня 21 июля в городе будет не больше +26 градусов, а по северу региона во время дождей ожидается до +20 градусов. Ветер по юго-западу достигнет 8 м/с.

22 июля дожди с грозами продолжатся. Жары в этот день не ожидается, температура воздуха составит около +20 градусов. По югу области возможно потепление до +24 градусов. Ветер достигнет 10 м/с.

Существенное похолодание наступит в выходные, 23 и 24 июля. Ранним утром температура опустится до +9 градусов. Днем ожидается +18...+22 градуса. Ветер будет достигать скорости не больше 7 м/с.