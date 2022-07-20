В Омске сквер в поселке Степной назовут сквером «Ракетчиков»

Сквер станет называться в честь ракетчиков Фото: Пресс-служба администрации Омской области

В омском поселке Степной одному из скверов дадут название «Ракетчиков». Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

Такое решение приняли из-за его образования в связи с размещением в городе ракетных войск стратегического назначения. Для военнослужащих построили жилой городок и их семей, обустроили сквер.

11 лет назад там была установлена комплексная игровая площадка для детей, а в 2019 году выполнены работы по благоустройству в рамках национального проекта «Жильё и городская среда». Работы провели по оборудованию детской спортивной площадки.

Отметим, скверу, расположенному между домами 5 и 6 в микрорайоне Загородный, присвоили название «Больших перемен». В 2017 году провели реконструкцию сквера: высадили больше 200 крупномерных деревьев, оформили новые клумбы, установили скамьи и урны.