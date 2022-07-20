Омским строителям задолжали 1,2 миллиона рублей зарплаты

Сотрудники получили долгожданную зарплату Фото: Анастасия Осипова

В отношении компании ООО «Омский Комбинат Панельного Домостроения» прокуратура Ленинского округа провела проверку соблюдения законодательства об оплате труда работников.

Оказалось, что 38 трудящихся организации не получали зарплату. Общая сумма задолженности составила свыше 1,2 миллионов рублей. Информацию сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

Ведомство привлекло директора к административной ответственности о невыплате заработной платы в установленный срок. После этих принятых мер задолженность перед сотрудниками была погашена.