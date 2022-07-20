Кто в домах с мусоропроводом должен выкатывать контейнеры к мусоровозу?

Содержание и обслуживание общего имущества собственников многоквартирного дома обеспечивают организации, осуществляющие управление МКД – управляющие компании или ТСЖ, - рассказывает начальник отвела внутренних и внешних коммуникаций регионального оператора «Магнит» Марина Прожога.

В Омске еще достаточно большая часть многоквартирных домов пользуется мусоропроводами, хотя в большинстве своем, жители МКД сегодня предпочитают заваривать мусоропроводы, во избежание запаха и грязи в подъездах.

В обязанности УК и ТСЖ, входят:

- организация процесса сбора мусора в МКД;

- недопущение размещения мусора вне баков на контейнерных площадках;

- содержание мест сбора мусора (контейнерных площадок), мусороприемных камер в соответствии с санитарными правилами.

При этом сбор мусора в многоквартирном доме может осуществляться как внутри дома – в мусорокамеры, так и за пределами – на контейнерных площадках. При любом способе сбора отходов ответственность за этот процесс несёт организация, котрой жильцы доверили управление домом.

Стоимость работ по содержанию мест сбора ТКО (в том числе, оплата работы мусоропроводчика и дворника) включены в обязательные затраты УК и ТСЖ по содержанию дома.

Выгрузка контейнеров из мусорокамер до места погрузки отходов входит в обязанности УК и ТСЖ. Если у многоквартирного дома нет контейнерной площадки, и мусор собирается только в мусороприёмочной камере, то УК и ТСЖ должны обеспечить выкатку контейнера к приезду мусоровоза. Эту работу осуществляет дворник.