«Ростелеком» в Омске предлагает корпоративным клиентам услугу CRM Sensor

«Ростелеком» в Омске запустил для корпоративных клиентов автоматический сервис контроля качества CRM Sensor. Решение состоит из программного обеспечения и сенсорного устройства, на котором можно выявить потребности потребителей и компетентность персонала через функции опросов и аудиозапись в процессе обслуживания.

Облачная платформа сервиса позволяет оперативно развернуть работу системы. Установка и настройка занимает не более 10 минут: для того, чтобы начать работу с CRM Sensor, необходимо выбрать удобное место для устройства, включить в розетку и соединить Wi-Fi-сетью.

Сенсорный интерфейс и интерактивные сценарии делают процесс прохождения опроса проще для посетителя: он становится информативным, визуально интересным и коротким по времени. Благодаря аудиозаписи процесса обслуживания, появляется возможность дистанционно, но объективно оценивать соответствие речи сотрудника скриптам продаж и стандартам обслуживания. Вся отчетность автоматизирована и сразу отражается в личном кабинете, что позволяет своевременно оценивать уровень сервиса в компании.

Личный кабинет CRM Sensor доступен круглосуточно. Заказчик в любое время может дистанционно добавлять или изменять информацию на устройствах: размещать актуальные опросы, использовать для наглядности статистические и аналитические метрики.

«Сервис CRM Sensor и его программное обеспечение — это эффективный способ взаимодействия клиента и бизнеса. С CRM Sensor заказчик всегда будет знать, что хотят его клиенты, будет понимать их потребности, чтобы использовать полученные знания для реализации конкретных бизнес-задач. Устройство может работать не только как рекламная видеопанель и опросный блок, но и как инструмент оценки качества обслуживания персонала», — уточнил Эдуард Серобабин, директор Омского филиала ПАО «Ростелеком».

Данные о клиентах из CRM Sensor хранятся и обрабатываются на защищенных виртуальных серверах. Вся передача информации между устройствами и сервером происходит по зашифрованному соединению. Узнать подробнее об услуге можно по телефону отдела продаж 8 (3812) 95-10-68.

ПАО "Ростелеком".

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