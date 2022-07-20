В Омской области соберутся сильнейшие дояры, механизаторы и спортсмены из 50-ти регионов страны

Фото: Пресс-служба администрации Омской области

С 26 по 31 июля Омский регион впервые примет Всероссийские летние сельские спортивные игры. За награды в 14-ти видах программы будут бороться около 1500 спортсменов из 50-ти регионов России и Республики Беларусь. Соревнования пройдут на 7-ми объектах в Омске и поселке Ростовка. Делегация Омской области выступит в соревнованиях дояров, механизаторов и косарей, состязаниях спортивных семей, полиатлоне, женском волейболе, городошном спорте, мини-лапте, армрестлинге и перетягивании каната.

– Омская область становится центром Зауралья по проведению масштабных спортивных и молодежных мероприятий всероссийского и международного уровня. Это обусловлено серьезным опытом и индивидуальным подходом в организации подобных событий, – подчеркнул министр спорта региона Дмитрий Крикорьянц. – У нас сохранилась традиция проведения сельских летних и зимних областных спартакиад – «Праздника Севера» и «Королевы спорта».

Так соревнования по армрестлингу пройдут в актовом зале СибГУФКа: 28 июля с 10:00 – левая рука, 29 июля с 10:00 – правая рука.

На стадионе СибГУФКа развернется борьба легкоатлетов с 27 по 30 июля, лидеров будут выявлять сильнейших на дистанции 400, 800,1500, 3000 метров.

На базе спортивного вуза будут выступать полиатлонисты: 27 июля – пулевая стрельба (манеж, 9:00), 28 июля – гимнастика (зал гимнастики, 10:00), 29 июля – бег (стадион, 11:30).

Здесь же соберутся спортивные семьи, которые будут соревноваться в шашках – 27 июля (манеж, 9:00), дартсе – 28 июля (манеж, 9:00), настольном теннисе – 28 июля (манеж, 15:00), легкоатлетической эстафете – 29 июля (стадион, 13:00).

Кроме того, СибГУФК станет соревновательной площадкой для выступающих в троеборье дояров: гимнастика – 27 июля в 9:00 (зал гимнастики), сборка, разборка доильного аппарата – 28 июля в 10:00 (манеж), бег – 29 июля в 14:30 (стадион). Часть программы троеборья косарей тоже пройдет на площадках вуза: гимнастика – 27 июля в 11:00 (зал гимнастики), бег – 28 июля в 16:30 (стадион). Механизаторы тут же сразятся в гимнастике – 27 июля в 13:00 (зал гимнастики) и беге – 29 июля в 16:30 (стадион). Косьба травы вынесена в Ростовку и стартует 28 июля в 10:00. У механизаторов вождение трактора пройдет рядом с СК «Красная звезда».

Участники состязаний по гиревому спорту будут выявлять сильнейших на «Красной звезде» 27 и 28 июля. Начало соревнований – с 10:00. На этой же площадке можно будет увидеть выступления самбистов. Поединки состоятся 28 и 29 июля с 10:00.

Волейболисток примет спортивный зал ЦКР «Молодежный». Матчи у женщин будут проходить по следующей программе: предварительные игры с 27 по 30 июля с 10:00. Медали в настольном теннисе разыграют в СК «Юность» 27, 28 и 29 июля. Начало – в 10:00 во все дни.

В Ростовке запланированы соревнования по мини-лапте: предварительные игры 27, 28 и 29 июля, финальные игры – 30 июля в 9:00.

Помимо соревновательных мероприятий, в рамках игр, первая Всероссийская научно-практическая конференция «Спорт в село» соберет всех заинтересованных участников 27 июля в 14:00 в актовом зале СибГУФКа.

Церемония открытия Всероссийских летних сельских спортивных игр состоится 27 июля в 19:00 на Соборной площади. Омичи станут свидетелями зажжения символического огня сельских игр, а также увидят грандиозный концерт известных поп-исполнителей 90-х: в Омск приедут Татьяна Овсиенко, Кай Метов, Саша Айвазов, группа «Белый орел». Вход на концерт свободный.

Церемония торжественного закрытия игр состоится 30 июля в 18:00 в Региональном центре по связям с общественностью (ул. Красный путь, 9).

Отметим, что Всероссийские летние сельские спортивные игры проходят в рамках реализации федерального проекта «Спорт – норма жизни» нацпроекта «Демография».