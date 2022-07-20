В Омске возобновят работу ковидного оперштаба

Работу по защите граждан начнут проводить с 20 июля Фото: Олег ЗОЛОТО

Накануне, 19 июля, состоялось рабочее совещание с территориальными органами службы по вопросам распространения коронавируса. Его провела глава Росздравнадзора Алла Самойлова совместно с замминистром здравоохранения.

На конференции было отмечено, что в стране произошел рост заболеваемости ковидом. Меры по защите граждан приняли не все регионы.

- В связи с этим субъектам Российской Федерации необходимо активизировать вакцинацию населения и организовать информационную кампанию о необходимости вакцинирования. Также территориальным органам Росздравнадзора совместно с региональными органами власти нужно проверить в субъектах РФ наличие необходимых для лечения ковида лекарственных препаратов и средств индивидуальной защиты, обеспечить необходимое количество пунктов для вакцинации населения, - отметила Алла Самойлова.

С 20 июля Росздравнадзор начнет ежедневное взаимодействовать в руководством семи российских регионов, чтобы контролировать ситуацию. На совещаниях будут обсуждать вопрос коллективного иммунитета, темпы вакцинации, число привитых и другие вопросы, которые связаны с COVID-19.