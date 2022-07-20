В Омске вблизи парка 30-летия ВЛКСМ продают земельный участок

Общая площадь участка 0,9 га. Фото: Сайт объявлений

На одном из популярных сайтов объявлений появилось предложение о продаже земельного участка на улице Богдана Хмельницкого 223/1. Его общая площадь составляет 0,9 Га. На данный момент на территории располагается парковка и два здания с автомастерской.

Владелец готов продать участок за 80 миллионов рублей. В объявлении также указано, что место оснащено электричеством, водой и канализацией.

- Расположение земельного участка создаст возможность для перспективных коммерческих проектов: строительство бизнес-комплексов, торговых центров и автокомплексов, — отметил продавец.

Напомним, ранее рядом с парком 30-летия ВЛКСМ в эксплуатацию ввели торговый центр, строительством которого занималась компания «Кедр». Правда, здание до сих пор не функционирует.