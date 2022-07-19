По поручению омского мэра Шелеста городские службы начали подготовку к предстоящей зиме уже сейчас

Фото: Владимир Казионов.

К предстоящему зимнему сезону омские дорожные службы в этом году начали готовиться еще в июне - на полтора месяца раньше обычного срока. Такое поручение дал омский градоначальник Сергей Шелест. В начале лета стартовали поставки антиобледенителей. Сейчас на базы бюджетного учреждения города Омска «Управление дорожного хозяйства и благоустройства» в полном объеме завезен галит (техническая соль) – всего 10 тысяч тонн, а также больше половины от запланированного объема - песок. До конца июля подрядчик поставит 50 тысяч тонн. Не откладывая в долгий ящик, дорожники приступили к замешиванию смеси для засыпки льда.

Фото: Владимир Казионов.

- К предстоящему сезону по зимнему содержанию улично-дорожной сети мы планируем заготовить не менее 50 тысяч тонн пескосоляной смеси. В среднем, именно столько противогололедных материалов в течение сезона используется для предотвращения и ликвидации гололеда на проезжей части и пешеходных зонах. Для Омска песчано-соляная смесь - единственный материал, который зимой мы можем повсеместно использовать для борьбы с гололёдом, - пояснил заместитель главного инженера «Управление дорожного хозяйства и благоустройства» Антон Тадин. - В этом году по поручению мэра Сергея Шелеста заготовкой смеси начали заниматься значительно раньше.

Фото: Владимир Казионов.

- Соль она идет для использования в зимних условиях, для посыпки дорог, ее смешивают с песком и посыпают дороги, - добавил дорожный рабочий Дмитрий Борожейкин.

Смесь комплексно воздействует на обледенелое дорожное покрытие: соль в ее составе способствует таянию снега и льда, а песок выполняет роль абразивного материала, предотвращающего скольжение.

Параллельно дорожники готовят к работе в зимних условиях и спецтехнику: в ближайшее время на торгах будут размещены заявки на приобретение необходимых для ремонта запчастей. Пополнился автопарк и новыми машинами, их широкий функционал позволяет ухаживать за дорожной сетью в любой сезон года.

Фото: Владимир Казионов.

Напомним, что в июне ключи от современных тракторов и мини-погрузчиков водителям управления лично вручил мэр Сергей Шелест.