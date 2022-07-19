315 млн рублей получили погорельцы Омской области

Выплаты осталось получить 5% семей. Фото: Пресс-служба администрации Омской области

Погорельцы Омской области, которые потеряли кров на пожарах 6 мая, получили 315 млн рублей. Деньги осталось получить еще 5% пострадавших семей.

- Правительство Омской области оперативно приступило к оказанию помощи погорельцам — всем семьям, подавшим заявления, перечислены средства на специальные счета, - уточняют в правительстве.

Средства получили 203 собственника из Азовского, Колосовского, Любинского, Называевского, Омского, Саргатского, Тюкалинского муниципальных районов и города Омска, 17 собственников уже приобрели готовое жилье.

Предоставление матпомощи должно завершиться к 1 августа. Размер выплаты для одиноко проживающих составляет 33 кв. м, на семью из двух человек — 42 кв. м, для семьи из трех и более человек — по 18 кв. м на каждого. При расчете учитывается показатель средней рыночной стоимости одного квадратного метра жилья в Омской области.