Студенты ОмГПУ спасли археологический памятник в Челябинской области

На факультете истории, философии и права ОмГПУ прошла ежегодная археологическая практика студентов. С 26 июня по 10 июля студенты 1 курса участвовали в раскопках и спасали локальный археологический памятник. 16 практикантов ОмГПУ вместе с руководителем практики, доцентом кафедры всеобщей истории, социологии и политологии, кандидатом исторических наук Светланой Прищенко отправились в Карталинский район Челябинской области.

Участок, где производились раскопки, попадает на территорию, занятую медными рудниками Михеевского горно-обогатительного комбината. В будущем году комбинат планирует расшириться и занять новую территорию под рудники. Первоначальная структура земли в этом месте будет разрушена. Именно поэтому археологи и студенты ОмГПУ отправились на спасательные раскопки локального археологического памятника, расположенного в этой местности.

Большую часть найденного в ходе раскопок составили каменные орудия: наконечники стрел и копий, ножевидные пластины, скребки и другой каменный инвентарь. По словам Светланы Прищенко, подобные находки эпохи неолита довольно редкие и чаще всего попадаются исследователям случайно.

«В конце практики нам показали все те находки, которые мы сами обнаружили. Оказывается, мы нашли части копий и стрел. Невероятно! Удивило, насколько наши предки были сообразительны, хитры и прагматичны. Поразили и габариты. Даже самый обычный камень мог оказаться полезным и применимым в жизни», – поделился впечатлениями студент факультета истории, философии и права Дмитрий Моргунов.

«Для студентов, с одной стороны, эта поездка – выход из зоны комфорта. Они впервые оказались в такой ситуации: нужно было готовить на костре на 60 человек, мыться в речке или в полевой бане. С другой стороны, это бесценный новый опыт: самостоятельность, новые знакомства и доказательство самим себе, что делаешь что-то полезное для истории и культуры», – рассказала Светлана Прищенко.

Также студенты поучаствовали в мастер-классе заведующей сектором каменного века Свердловского областного краеведческого музея Евгении Гончаровой. Вместе с экспертом ребята изготовили настоящие орудия из камня. При помощи отбойной техники из каменной гальки практиканты в реальных размерах воссоздали инвентарь, которым пользовались наши предки.

Добавим, что недавно завершилась еще одна археологическая практика студентов факультета истории, философии и права ОмГПУ. Вместе с археологами и учеными ребята занимались раскопками кургана саргатской культуры Новопокровка-Х в Горьковском районе Омской области.

Фотоматериал предоставлен ОмГПУ.