Жителей Омской области предупреждают о запуске систем экстренного оповещения

Омичей просят не поддаваться панике. Это всего лишь проверка.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
О запуске систем экстренного оповещения предупреждают жителей Омской области. Проверка работы сирен, по информации городских властей, пройдет завтра, 20 июля, с 10.35 до 10.40.
Жителей и гостей города просят не пугаться данной проверки, отнестись с пониманием ко временным пятиминутным неудобствам и не поддаваться панике.
Отметим, что сирена будет сопровождаться речевым сообщением: «Внимание всем!».
- Проверки систем экстренного оповещения населения проводятся в городе и области периодически по мере технической необходимости, - сообщили в управлении по делам ГО и ЧС департамента общественной безопасности мэрии.
Отметим, что подобная проверка завтра ожидается и в других регионах страны.