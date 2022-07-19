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Общество19 июля 2022 6:33

Жителей Омской области предупреждают о запуске систем экстренного оповещения

Сирены включат для проверки работоспособности
Виктория КОВЕРНЕВА
Омичей просят не поддаваться панике. Это всего лишь проверка.

Омичей просят не поддаваться панике. Это всего лишь проверка.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

О запуске систем экстренного оповещения предупреждают жителей Омской области. Проверка работы сирен, по информации городских властей, пройдет завтра, 20 июля, с 10.35 до 10.40.

Жителей и гостей города просят не пугаться данной проверки, отнестись с пониманием ко временным пятиминутным неудобствам и не поддаваться панике.

Отметим, что сирена будет сопровождаться речевым сообщением: «Внимание всем!».

- Проверки систем экстренного оповещения населения проводятся в городе и области периодически по мере технической необходимости, - сообщили в управлении по делам ГО и ЧС департамента общественной безопасности мэрии.

Отметим, что подобная проверка завтра ожидается и в других регионах страны.