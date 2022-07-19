Омский регоператор принял участие во Всероссийской акции «Экодежурный по стране»

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Экологические дружины города Омска, добровольцы и студенты ОмГУ им. Достоевского провели акцию по уборке береговой линии озера Чередовое и речки Чередовой. Собранный мусор бесплатно вывез региональный оператор «Магнит».

Реликтовое озеро Чередовое — самый большой водоем в Омске. Сюда любят приезжать не только местные жители, но и гости города. Особенно популярен водоем весной и летом, в итоге красивейший уголок природы начинает напоминать свалку.

Пластиковые бутылки, упаковка от мороженого, чипсов, стаканчики из-под кофе, одноразовая посуда — к сожалению, убирать за собой все это отдыхающие не спешат.

Активисты вручную собрали на берегу озера несколько кубометров мусора. Отходы, собранные волонтерами, региональный оператор отправил на обработку – они поступили на мусоросортировочные заводы. Оттуда, отобранные полезные фракции в виде вторсырья уедут на переработку и смогут принести пользу людям, в виде труб для водопровода или других нужных вещей.

«Наша компания поддерживает активных и неравнодушных омичей в желании навести чистоту в родном городе, поэтому идем волонтерам навстречу и помогаем вывезти отходы. Экологическое воспитание нужно начинать с себя и в первую очередь собственным примером показывать культуру обращения с отходами, а она не только в том, чтобы за кем-то убирать мусор. Нет! Для того, чтобы в городе, во дворе, в парке было чисто, достаточно просто доносить свой мусорный пакет до контейнеров, а предпринимателям, всем без исключения, организовать вывоз отходов по закону, и результат не заставит себя ждать», — уверен генеральный директор ООО «Магнит» Карен Егоян.

Мероприятия по уборке уголков природы проходят в рамках всероссийских акций «Вода России» и «Экодежурный по стране».