Павел Евдокимов стал новым руководителем омского завода «Полиом»

Мужчина работал в холдинге СИБУР с 2001 года Фото: Александр ШПАКОВСКИЙ

В омском заводе «Полиом» произошли кадровые изменения. Пост нового генерального директора 18 июля занял Павел Евдокимов. Об этом сообщили в пресс-службе предприятия.

Павел Евдакимов работает в холдинге СИБУР с 2001 года. Он также был руководителем на заводах «Томскнефтехим» и «ПОЛИЭФ». С 2010 по 2016 годы возглавлял НПП «Нефтехимия». В 2016 году его назначили на должность генерального директора «Полиома», он руководил предприятием в течение двух лет. С 2018 году работал старшим руководителем проектов Функции развития бизнеса в холдинге СИБУР.

Отметим, что ранее этот пост Игорь Тихонов. Изменения в составе руководства являются частью программы ротации управленческих кадров.