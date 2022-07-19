Дожди с грозами придут в Омск уже в среду

Летний дождь будет сопровождаться теплой погодой. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Уже в среду, 20 июля, в Омск придут дожди с грозами. Прогноз погоды на ближайшие дни опубликовало Обь-Иртышское управление.

Согласно прогнозу, еще сегодня, 19 июля, в Омске продержится недождливая погода. Температура днем до +28°C. Ночью столбик термометра опустится до +9°C. Ветер северо-западный до 12 м/с.

А вот 20 июля днем пойдет кратковременный дождь с грозой, температура местами до +21°C, а так на протяжении дня + 26...+ 31°C. Ночью + 13...+ 18°C. Ветер юго-восточный до 17 м/с.

В четверг осадки прогнозируются на протяжении суток. Днем синоптики прогнозируют до +29°C и грозу. Ночью + 14...+ 19°C. Ветер северо-восточный до 12 м/с.