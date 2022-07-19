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Общество19 июля 2022 4:19

Синоптики оповещают о режиме НМУ в Омске вторую ночь подряд

Днем ранее экологи обнаружили превышение в воздухе сероводорода
Виктория КОВЕРНЕВА
Выбросы в атмосферу отрицательно влияют а самочувствие горожан.

Выбросы в атмосферу отрицательно влияют а самочувствие горожан.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Вторую ночь подряд в Омске синоптики оповещают о режиме неблагоприятных метеорологических условий. Информацию опубликовало Обь-Иртышское управление.

- В период с 00:00 (21:00 мск предыдущего дня) до 11:00 (08:00 мск) 19 июля на территории города Омск и Омской области объявлены неблагоприятные метеорологические условия для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе первой степени опасности, - пишет метеоцентр.

Напомним, что днем ранее, 18 июля, в Омске также объявлялся режим НМУ, когда предприятия должны снизить вредные выбросы. Тогда же лаборатория экологического мониторинга выявила превышение в воздухе сероводорода в 2,37 раза.