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Общество19 июля 2022 4:11

Певец Niletto бесплатно споет для омичей 13 августа на Соборной площади

Он станет гостем фестиваля единоборств
Виктория КОВЕРНЕВА
Концерт артиста отражен в гастрольном графике.

Концерт артиста отражен в гастрольном графике.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

13 августа на Соборной площади бесплатно споет певец Niletto. Он выступит в финальном концерте, который станет завершением фестиваля единоборств.

Информация о концерте артиста в Омске уже отражена в гастрольном графике.

Напомним, что ближайшими звездными гостями в Омске станут Татьяна Овсиенко, Кай Метов, Александр Айвазов и группа «Белый орёл». Они выступят на Соборной площади 27 июля в рамках открытия Всероссийских сельских игр.