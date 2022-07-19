Певец Niletto бесплатно споет для омичей 13 августа на Соборной площади

Концерт артиста отражен в гастрольном графике.
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
13 августа на Соборной площади бесплатно споет певец Niletto. Он выступит в финальном концерте, который станет завершением фестиваля единоборств.
Информация о концерте артиста в Омске уже отражена в гастрольном графике.
Напомним, что ближайшими звездными гостями в Омске станут Татьяна Овсиенко, Кай Метов, Александр Айвазов и группа «Белый орёл». Они выступят на Соборной площади 27 июля в рамках открытия Всероссийских сельских игр.