Клещи покусали 4 795 жителей Омской области

Специалисты рекомендуют соблюдать требования безопасности при нахождении в лесу и других зеленых территориях. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

С начала сезона 4 795 жителей Омской области покусали клещи. Статистику приводит региональное управление Роспотребнадзора.

От паукообразных пострадали более 1,5 тысяч детей. К слову, прививку от клещевого энцефалита в этом году поставили 75 тысяч человек.

- Помните, что соблюдение мер профилактики при выходе на природу, своевременное обращение за медицинской помощью, своевременно начатое лечение поможет предотвратить развитие инфекций, передающихся иксодовыми клещами, - предупреждают специалисты ведомства.