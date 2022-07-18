В Омске соберутся сильнейшие гонщики Сибири и Урала

Соревнования запланированы на два дня. Фото: Иван ВИСЛОВ

Сильнейшие гонщики Сибири и Урала соберутся в Омске 23 июля. В этот день пройдут отборочные заезды. О гонках профессиональных спортсменов сообщает областное правительство.

- Более 50-ти спортсменов из Иркутска, Красноярска, Новосибирска, Новокузнецка, Барнаула, Кургана, Тюмени, Екатеринбурга и Омска будут состязаться в 5-ти дивизионах, - уточняют организаторы.

Самое зрелищное мероприятие запланировано на 24 июля. В 11.00 на автодроме «Амурский» за звание лучших схлестнутся сильнейшие гонщики Сибири и Урала. Мероприятие запланировано в районе 1-го кирпичного завода (ул. Каховского, 3).