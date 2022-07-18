Омского биатлониста Игоря Малиновского похоронят 20 июля в селе Мильково Камчатского края

Игорь Малиновский. Фото: Правительство Омской области

Похороны биатлониста Игоря Малиновского пройдут в селе Мильково Камчатского края 20 июля. Об этом сообщает МатчТВ.

Оказать поддержку родным готовы в омском министерстве спорта. Парень долгое время учился и тренировался в Омске.

Напомним, омский биатлонист Игорь Малиновский 16 июля разбился на вертолете, выполняя туристический рейс по маршруту Мильково — Долина гейзеров — кальдера вулкана Узон. Обломки легкого вертолета нашли в нескольких километрах от вулкана.