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Общество18 июля 2022 11:19

Омского биатлониста Игоря Малиновского похоронят 20 июля в селе Мильково Камчатского края

Парень разбился на вертолете 16 июля
Ольга ЦВЕТАТИЙ
Игорь Малиновский. Фото: Правительство Омской области

Игорь Малиновский. Фото: Правительство Омской области

Похороны биатлониста Игоря Малиновского пройдут в селе Мильково Камчатского края 20 июля. Об этом сообщает МатчТВ.

Оказать поддержку родным готовы в омском министерстве спорта. Парень долгое время учился и тренировался в Омске.

Напомним, омский биатлонист Игорь Малиновский 16 июля разбился на вертолете, выполняя туристический рейс по маршруту Мильково — Долина гейзеров — кальдера вулкана Узон. Обломки легкого вертолета нашли в нескольких километрах от вулкана.