Омские «Муниципальные рынки» готовы дать бесплатные места дачникам

Фото: пресс-служба администрации города Омска

Администрация города Омска анонсировала появление для омских садоводов новых бесплатных мест на городских ярмарках. Хозяйственным омичам, которые выращивают натуральные и полезные продукты питания, позволят переместиться с импровизированных прилавков на обустроенные торговые площадки без арендной платы.

Такие места уже заняли дачники на ярмарке вблизи сквера «Рубиновая мечта» по улице Кирова. За симпатичными прилавками здесь продают ягоды, овощи и цветы с дачных грядок. Фермеры, которые раньше торговали с колес, отныне тоже могут продавать собственные молоко, сыр, сметану, мясо - но только натуральную продукцию, качество которой подтверждено документально.

- Все продукты, которые здесь будут реализовываться, сертифицированы, проходят проверку в обязательном порядке. Помимо открытия ярмарки, мы решаем и вопрос трудоустройства, - отметил генеральный директор «Муниципальных рынков» Александр Алгазин.

Фото: пресс-служба администрации города Омска

Кроме того, территорию ярмарок на «Муниципальных рынках» благоустроят. На рынке по улице Кирова плиткой выложили тротуар, установили биотуалеты, начали монтировать освещение. Заключен и договор на вывоз мусора с региональным оператором. Появление такой торговой площадки обсуждалось с омичами неоднократно. Среди местных жителей был проведен опрос. Учитывалось мнение каждого. Большинство голосов – оказались «За».

Как отмечают сами омичи, до рынка, который находится напротив ярмарки, через дорогу, ходить многим непросто. В микрорайоне проживают пенсионеры, для которых такая торговая улица в шаговой доступности – оказалась хорошей альтернативой супермаркетов, с возможностью купить свежие и натуральные продукты.

Подобные ярмарки в Омске начали появляться с 2020 года. Сейчас их 16. Яркий пример – торговая площадка на улице Ишимской, где каждый день можно приобрести свежайшую и натуральную продукцию.

Формат прижился и отлично себя зарекомендовал и для продавцов и для покупателей. Так за неполные два года работы этих ярмарок в городе было создано более 500 рабочих мест.