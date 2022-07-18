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Общество18 июля 2022 10:36

Вице-губернатор Дмитрий Ушаков рассказал про льготы для омских IT-компаний

Чиновник разъяснил принцип работы нового закона
Ольга ЦВЕТАТИЙ
Получать льготы смогут поставщики, которые предоставляют Saas-решения через закрытые сети

Получать льготы смогут поставщики, которые предоставляют Saas-решения через закрытые сети

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Новый закон, расширяющий льготы для IT-компаний, прокомментировал первый заместитель председателя правительства Омской области Дмитрий Ушаков.

Он пояснил, что к такой категории относятся компании, которые предоставляют услуги по доработке, внедрению и поддержке любого российского ПО, занимаются разработкой и продажей российских программно-аппаратных комплексов.

- Они могут воспользоваться нулевой ставкой налога на прибыль до конца 2024 года и тарифами страховых взносов в 7,6%. Закон вступает в силу задним числом – с 1 января 2022 года. Кроме того, расширился перечень компаний, которые могут пользоваться льготами. Количественный критерий по доле ИТ-выручки, который позволяет получить налоговые льготы, снизился с 90% до 70%. Исключен критерий по количеству сотрудников организаций для получения льгот исключен, — отметил Ушаков.

Льготы также смогут получать поставщики, которые предоставляют Saas-решения через закрытые сети.

- В Омской области для ИТ-компаний на УСН действуют налоговые льготы до конца 2024 года, — напомнил Дмитрий Ушаков.